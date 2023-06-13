Роджерс договаривается о возвращении в "Селтик"
Тренер Брендан Роджерс ведет переговоры со своим бывшим клубом "Селтиком".
Роджерс с большим успехом тренировал "Селтик" с 2016 по 2019 год, завоевав два титула шотландской Премьер-Лиги, два Кубка Шотландии и три Кубка Лиги.
Как раз в феврале 2019 Роджерс ушел из "Селтика" в "Лестер". "Лисы" совершенно провалили этот сезон, и еще в начале апреля Брендан покинул "Кинг Пауэр".
По информации Sky Sports, Роджерс может вернуться к работе с помощью "Селтика", с которым он уже несколько дней ведет переговоры.
"Селтик" находится в поисках замены для Анге Постекоглу, который отправился в "Тоттенхэм". Шотландский гранд рассматривает несколько кандидатов, но Роджерс является наиболее предпочтительным вариантом.
13.06.2023 19:00
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