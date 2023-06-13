"Престон" одолжил Калвина Рэмси у "Ливерпуля"
Клуб Чемпионшипа "Престон" взял правого защитника "Ливерпуля" Калвина Рэмси в аренду на сезон 2023/24.
Только накануне появилась информация, что "Ливерпуль" ищет клуб, который смог бы обеспечить Рэмси игровой практикой в следующем сезоне.
Калвин отчаянно нуждается в регулярной игре в футбол после того, как проблемы со здоровьем позволили ему принять участие только в двух матчах за "Ливерпуль" в этом сезоне.
В конце концов главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп согласился отправить 19-летнего игрока сборной Шотландии в "Престон", который в этом сезоне финишировал на 12-м месте в Чемпионшипе.
13.06.2023 18:00
Просмотров: 278
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: