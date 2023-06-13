"Челси" готов побороться за Мбаппе

Килиан Мбаппе "Челси" заинтересован в приобретении нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Сегодня Мбаппе официально подтвердил появившуюся накануне информацию о том, что он не будет пользоваться опцией по продлению своего контракта с ПСЖ.

А поскольку действующий контракт Мбаппе истекает через 12 месяцев, это не оставляет ПСЖ иного выбора, кроме как продать Килиана уже этим летом.

The Times ожидает, что "Челси" будет среди клубов, которые выйдут на контакт насчет приобретения Мбаппе. В прошлом владелец "синих" Тодд Бели уже наводил справки насчет Килиана, как и насчет его партнера по ПСЖ Неймара.

Конкуренцию "Челси" в борьбе за 24-летнего француза могут составить "Реал", находящийся в поисках замены для Карима Бензема, и "Манчестер Юнайтед" при условии, что шейх Джассим станет новым владельцем клуба с "Олд Траффорд".


Метки Мбаппе, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. vinnipooh 13.06.2023 17:44 # vinnipooh
    Челси стал бы чемпионом Англии если бв Мбаппе перешёл в Челси

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  2. bmw-e34 13.06.2023 17:38 # bmw-e34
    Во всей этой ситуации лох - Кейн, который должен был прийти на место Бензема.

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  3. aliluya-nn 13.06.2023 17:29 # aliluya-nn
    Обычно клубы пользуются опцией продления, а тут наоборот))
    Зачем Челси Мбаппе, у них есь Мудрик..

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  4. sisyazavr 13.06.2023 17:14 # sisyazavr
    Я думаю, уровни подходят

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  5. ivan-tns 13.06.2023 17:12 # ivan-tns
    Сецчас в щельси даже Дзюба не пойдет

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  6. alexomck 13.06.2023 17:07 # alexomck
    Ахахахахаха:))))

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  7. chelsiukpro 13.06.2023 17:04 # chelsiukpro
    Пиздешь и не более!

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