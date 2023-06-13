"Челси" готов побороться за Мбаппе

"Челси" заинтересован в приобретении нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Сегодня Мбаппе официально подтвердил появившуюся накануне информацию о том, что он не будет пользоваться опцией по продлению своего контракта с ПСЖ.



А поскольку действующий контракт Мбаппе истекает через 12 месяцев, это не оставляет ПСЖ иного выбора, кроме как продать Килиана уже этим летом.



The Times ожидает, что "Челси" будет среди клубов, которые выйдут на контакт насчет приобретения Мбаппе. В прошлом владелец "синих" Тодд Бели уже наводил справки насчет Килиана, как и насчет его партнера по ПСЖ Неймара.



Конкуренцию "Челси" в борьбе за 24-летнего француза могут составить "Реал", находящийся в поисках замены для Карима Бензема, и "Манчестер Юнайтед" при условии, что шейх Джассим станет новым владельцем клуба с "Олд Траффорд".