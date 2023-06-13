Канте согласовал свой переход в "Аль-Иттихад"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте полностью согласовал свой переход в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Еще несколько недель назад казалось, что Канте продлит свой истекающий в конце июня контракт с "Челси", однако в итоге Нголо решил по-другому.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, Канте продолжит карьеру в "Аль-Иттихад", с которым он подпишет двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



32-летний француз уже частично прошел медобследование в Лондоне, и вскоре его трансфер в "Аль-Иттихад" будет подтвержден официально.



Добавим, в Саудовской Аравии Канте будет получать 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) в год.