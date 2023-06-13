Канте согласовал свой переход в "Аль-Иттихад"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте полностью согласовал свой переход в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.
Еще несколько недель назад казалось, что Канте продлит свой истекающий в конце июня контракт с "Челси", однако в итоге Нголо решил по-другому.
По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, Канте продолжит карьеру в "Аль-Иттихад", с которым он подпишет двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.
32-летний француз уже частично прошел медобследование в Лондоне, и вскоре его трансфер в "Аль-Иттихад" будет подтвержден официально.
Добавим, в Саудовской Аравии Канте будет получать 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) в год.
13.06.2023 16:00
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Под Стиви Джи уже подбирают игроков. Молодцы
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Заслужил парень такие ганарары под конец карьеры! Спасибо Канте!
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Отдал Челси лучшие годы, ни в каких скандалах не замешан. Образцово показательная карьера
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бросил Челси в самый тяжелый момент одним из первых
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Прощай, любимый,ты останешься в моём сердце навсегда. Настоящий эталон опорника. Всякие Фобиньи и Калземиры и ногтя его не стоят. Канте отбирал мячи чистейшим образом,а не как эти додики, которые через матч прыгают шипами в кости соперникам и судейка их регулярно прощает из-за хайпа. Канте - это совершенно другой уровень. Удачи тебе,легенда!
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