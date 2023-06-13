Светская хроника за вторник
Рияд Махрез и Уилфрид Заха не поедут в Саудовскую Аравию. Брендан Роджерс — цель номер один "Селтика". Мончи близок к переходу в "Астон Виллу". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Манчестер Сити" отклонил предложение ПСЖ включить полузащитника Марко Верратти и голкипера Джанлуиджи Доннарумму в сделку по плеймейкеру "горожан" Бернарду Силве. (Foot Mercato)
Вингер "Сити" Рияд Махрез отказался от перехода в саудовской "Аль-Ахли". (Football Insider)
"Арсенал" опасается, что "Челси" обойдет их в борьбе за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, предложив больше денег. (Footbal Transfers)
"Челси" продаст до 10 игроков этим летом. (Football.London)
"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с "Челси" о покупке полузащитника Мейсона Маунта, но два клуба по-прежнему расходятся в оценке стоимости игрока. (Sky Sports)
Кристиан Эриксен может помочь "Юнайтед" заполучить нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда, который приходится ему партнером по сборной Дании. (Manchester Evening News)
"Тоттенхэм" готовится установить контакт с "Брентфордом" насчет голкипера Давида Райи. (Sky Sports)
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха собирается отклонить предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год, чтобы остаться в Европе. 30-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара хотят ПСЖ и "Марсель". (The Guardian)
Вингер "Барселоны" Ансу Фати не хочет переходить в "Вулверхэмптон" в обмен на полузащитника Рубена Невеша. (Sport)
Другое
"Селтик" сделал Брендана Роджерса своей целью номер один на роль главного тренера. (Daily Record)
"Астон Вилла" близка к договоренности со спортивным директором "Севильи" Мончи. (Fabrizio Romano)
Экс-наставник "Виллы" Стивен Джеррард отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с "Аль-Иттифаком". (Football Insider)
Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш не спал 24 часа, празднуя победу своего клуба в Лиге Чемпионов. (Sky Sports)
13.06.2023 15:00
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Грилиш отжёг наверное не по-детски, кто бы сомневался.
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