Светская хроника за вторник

Рияд Махрез и Уилфрид Заха не поедут в Саудовскую Аравию. Брендан Роджерс — цель номер один "Селтика". Мончи близок к переходу в "Астон Виллу". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Сити" отклонил предложение ПСЖ включить полузащитника Марко Верратти и голкипера Джанлуиджи Доннарумму в сделку по плеймейкеру "горожан" Бернарду Силве. (Foot Mercato)



Вингер "Сити" Рияд Махрез отказался от перехода в саудовской "Аль-Ахли". (Football Insider)



"Арсенал" опасается, что "Челси" обойдет их в борьбе за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, предложив больше денег. (Footbal Transfers)



"Челси" продаст до 10 игроков этим летом. (Football.London)



"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с "Челси" о покупке полузащитника Мейсона Маунта, но два клуба по-прежнему расходятся в оценке стоимости игрока. (Sky Sports)



Кристиан Эриксен может помочь "Юнайтед" заполучить нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда, который приходится ему партнером по сборной Дании. (Manchester Evening News)



"Тоттенхэм" готовится установить контакт с "Брентфордом" насчет голкипера Давида Райи. (Sky Sports)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха собирается отклонить предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год, чтобы остаться в Европе. 30-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара хотят ПСЖ и "Марсель". (The Guardian)



Вингер "Барселоны" Ансу Фати не хочет переходить в "Вулверхэмптон" в обмен на полузащитника Рубена Невеша. (Sport)



Другое



"Селтик" сделал Брендана Роджерса своей целью номер один на роль главного тренера. (Daily Record)



"Астон Вилла" близка к договоренности со спортивным директором "Севильи" Мончи. (Fabrizio Romano)



Экс-наставник "Виллы" Стивен Джеррард отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с "Аль-Иттифаком". (Football Insider)



Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш не спал 24 часа, празднуя победу своего клуба в Лиге Чемпионов. (Sky Sports)