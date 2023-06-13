Лукаку зовут в Саудовскую Аравию

Нападающий Ромелу Лукаку, принадлежащий "Челси", стал очередным игроком, привлекшим интерес из Саудовской Аравии.

Лукаку, обошедшийся "Челси" в 97.5 млн. фунтов два года назад, выглядит обузой для "синих", тогда как "Интеру" не позволяют финансы выкупить Ромелу после сезона аренды.



Выходом из ситуации может стать трансфер Лукаку в Саудовскую Аравию. Заполучить 30-летнего бельгийца хочет "Аль-Хиляль", а переговоры об условиях сделки уже ведутся, сообщает talkSPORT.



Goal в свою очередь добавляет, что "Аль-Хиляль" уже предложил Лукаку двухлетний контракт общей стоимостью 50 млн. евро (43 млн. фунтов), а сам Ромелу очень даже открыт к переезду в Саудовскую Аравию.



Расставание с Лукаку позволило бы "Челси" облегчить свою зарплатную ведомость на 325,000 фунтов в неделю.