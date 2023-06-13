Де Хеа все еще может покинуть МЮ этим летом

"Манчестер Юнайтед" все еще может расстаться со своим первым номером Давидом Де Хеа этим летом.

Как известно, действующий контракт Де Хеа по-прежнему истекает в конце июня. Сам Давид готов продлить свое пребывание в "Юнайтед", но у "красных дьяволов" остаются сомнения насчет того, является ли 32-летний испанец правильным голкипером для команды Эрика Тен Хага.



Как сообщает ESPN, окончательное решение по Де Хеа пока не принято, и Давид все еще может покинуть "Олд Траффорд" свободным агентом.



По всей видимости, это решение будет зависеть от доступности других голкиперов, а также от того, насколько быстро будет завершен процесс продажи клуба.



Диогу Кошта из "Порту", Давид Райя из "Брентфорда" и Андре Онана считаются теми голкиперами, которых "Юнайтед" рассматривает на замену Де Хеа.