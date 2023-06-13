Де Хеа все еще может покинуть МЮ этим летом

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" все еще может расстаться со своим первым номером Давидом Де Хеа этим летом.

Как известно, действующий контракт Де Хеа по-прежнему истекает в конце июня. Сам Давид готов продлить свое пребывание в "Юнайтед", но у "красных дьяволов" остаются сомнения насчет того, является ли 32-летний испанец правильным голкипером для команды Эрика Тен Хага.

Как сообщает ESPN, окончательное решение по Де Хеа пока не принято, и Давид все еще может покинуть "Олд Траффорд" свободным агентом.

По всей видимости, это решение будет зависеть от доступности других голкиперов, а также от того, насколько быстро будет завершен процесс продажи клуба.

Диогу Кошта из "Порту", Давид Райя из "Брентфорда" и Андре Онана считаются теми голкиперами, которых "Юнайтед" рассматривает на замену Де Хеа.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2023 13:00

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