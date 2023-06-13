"Сити" придется выложить минимум 75 млн. фунтов за Гвардиола

"Манчестер Сити" придется выложить не менее 75 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола этим летом.

Этим летом главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола хочет укрепить состав своей команды с помощью двух игроков сборной Хорватии в лице полузащитника "Челси" Матео Ковачича и как раз Гвардиола.



Ковачич рассматривается как страховка на случай ухода Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы, тогда как в Гвардиоле "горожане" видят замену для Эмерика Лапорта, который истосковался по регулярной игровой практике и открыт к смене клуба.



Однако Гвардиоле придется изрядно потратиться для приглашения Гвардиола. Как сообщает talkSPORT, "РБ Лейпциг" рассчитывает получить за 21-летнего хорвата 75 миллионов фунтов, как минимум.



Гвардиол также интересен "Челси" и "Манчестер Юнайтед", поэтому в теории Йошко может отобрать звание самого дорого защитника в мире у Харри Магуайра, который в 2019 году был куплен "красными дьяволами" у "Лестера" за 80 млн. фунтов.