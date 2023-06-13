"Ньюкасл" готовит предложение по Нмече
"Ньюкасл" готовит предложение о покупке полузащитника "Вольфсбурга" Феликса Нмечи.
И хотя это имя не всплывало раньше, The Telegraph может подтвердить, что "Ньюкасл" следит за Нмечей несколько месяцев и, получив рекомендации своих скаутов, готовится сделать предложение по Феликсу.
Ранее в своей карьере 21-летний Нмеча провел два года в системе "Манчестер Сити". Феликс сыграл за "горожан" в Кубке Лиги и Лиги Чемпионов, покинув клуб летом 2021.
Нмеча добился внушительного прогресса после перехода в "Вольфсбург" и сейчас оценивается в 15 миллионов фунтов.
13.06.2023 11:00
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