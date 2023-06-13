"Юнайтед" не собирается делать предложение по Кейну

"Манчестер Юнайтед" едва ли будет делать предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна этим летом.

Изначально Кейн был целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага среди нападающих. "Красные дьяволы" надеялись воспользоваться тем, что контракт Харри истекает через 12 месяцев, а "Тоттенхэм" не попал в еврокубки.



Однако позиция президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви такова, что он все равно не хочет продавать Кейна эти летом, особенно — конкуренту по Премьер-Лиге.



Поэтому "Юнайтед", вероятно, даже не будет терять время, пытаясь договориться с "Тоттенхэмом". В данный момент "дьяволы" сосредоточены на альтернативных вариантах, включая Виктора Осимхена из "Наполи", Расмуса Хейлунда из "Аталанты" и Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта".



Sky Sports добавляет, что "Юнайтед" хочет купить сразу двух нападающих этим летом: одного с опытом и одного на будущее.