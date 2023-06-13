"Арсенал" близок к покупке Райса

"Арсенал" близок к покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса за сумму свыше 100 миллионов фунтов.

Дождавшись момента, когда "Вест Хэм" сыграет финал Лиги Конференций и завершит свой сезон, "Арсенал" незамедлительно начал переговоры со своими соседями по Лондону насчет трансфера Райса.



"Молотобойцы" заранее смирились с неизбежностью ухода своего капитана, который ранее отказался от нового контракта и выразил желание отправиться в более серьезный клуб.



По информации The Guardian, за считанные дни "Арсенал" и "Вест Хэм" значительно продвинулись в переговорах и сейчас находятся на пороге компромисса насчет стоимости Райса. Если определенные условия будут соблюдены, "канониры" заплатят за Деклана свыше 100 млн. фунтов.



Таким образом, 24-летний англичанин станет самым дорогостоящим приобретением в истории "Арсенала", перекрыв предыдущий рекорд — трансфер вингера Николя Пепе из "Лилля за 72 млн. фунтов в 2019 году.



Договориться с самим Райсом "Арсеналу" не составит труда, несмотря на конкуренцию со стороны "Баварии", "Челси", "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед". Деклан очарован футболом главного тренера "канониров" Микеля Артеты и готов взять на себя роль лидера на "Эмирейтс".