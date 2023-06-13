Шейх Джассим близок к покупке "Юнайтед"

Шейх Джассим Сразу несколько источников в арабской прессе утверждают, что шейх Джассим выиграл борьбу за право стать новым владельцем "Манчестер Юнайтед".

Нынешние владельцы "Юнайтед" в лице семейства Глэйзеров продают свой актив с конца прошлого года — процесс изрядно затянулся и ставит под угрозу летнюю трансферную кампанию клуба.

Однако арабская пресса, включая газету Al-Watan из Катара, уверяют, что судьба "Юнайтед" решена, и позже на этой неделе шейх Джассим вступит в так называемый "эксклюзивный период" по согласованию заключительных деталей сделки.

В отличие от сэра Джима Рэтклиффа, другого фаворита в борьбе за "Юнайтед", шейх Джассим четко обозначил свои намерения насчет "красных дьяволов". Катарский инвестор намерен купить клуб целиком, погасить долг и вложиться в стадион "Олд Траффорд" и тренировочную базу в Каррингтоне.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2023 07:00

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  1. metkii 13.06.2023 07:42 # metkii
    Интересно, что сейчас скамята будут выть про соседей - мешкакми-то и бензоколонкой уже не обзовешь, уахха))

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