Хаманн предупредил Тирни, что тот может не стать основным игроком в "Ньюкасле"

Киран Тирни Бывший полузащитник "Ньюкасла" Дитмар Хаманн считает, что левому защитнику "Арсенала" Кирану Тирни было бы очень сложно пробиться в стартовый состав "сорок".

В этом сезоне Тирни вчистую проигрывал конкуренцию прибывшему из "Манчестер Сити" Александру Зинченко. Ожидается, что Киран покинет "Арсенал" этим летом.

Фаворитом в борьбе за Тирни считается "Ньюкасл", однако Хаманн предупреждает, что 26-летнему шотландцу будет непросто опередить Дэна Берна.

"Дэн Берн очень хорошо играл левого защитника. Если Киран Тирни перейдет в "Ньюкасл", потому что его роль в "Арсенале"ограниченная, то будет ли хоть как-нибудь по-другому в "Ньюкасле"?

"Их четвертка обороны сенсационным образом провела этот сезон. Я могу понять, почему Эдди Хау хочет его, ведь он очень хороший игрок, чтобы обладать им в обойме, но давайте посмотрим, будет ли он рад находиться за спиной у Берна".

"Берн великолепно справляется с ролью левого защитника, особенно учитывая его рост. Он должен быть в твоей команде, потому что он гарантирует голы и хорошую оборону при стандартах. Тирни может быть очень тяжело пробиться в эту команду", — цитирует Хаманна Daily Mail.


Метки Арсенал, Ньюкасл, Тирни, Хаманн

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2023 00:05

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  1. high-malvern 13.06.2023 00:41 # high-malvern
    Тирни на порядок лучше, как левый защитник, чем этот дылда. Вы вообще видели таких верзил левых защитников? Забыли совета Хаманна спросить, блин.

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