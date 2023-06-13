Хаманн предупредил Тирни, что тот может не стать основным игроком в "Ньюкасле"

Бывший полузащитник "Ньюкасла" Дитмар Хаманн считает, что левому защитнику "Арсенала" Кирану Тирни было бы очень сложно пробиться в стартовый состав "сорок".

В этом сезоне Тирни вчистую проигрывал конкуренцию прибывшему из "Манчестер Сити" Александру Зинченко. Ожидается, что Киран покинет "Арсенал" этим летом.



Фаворитом в борьбе за Тирни считается "Ньюкасл", однако Хаманн предупреждает, что 26-летнему шотландцу будет непросто опередить Дэна Берна.



"Дэн Берн очень хорошо играл левого защитника. Если Киран Тирни перейдет в "Ньюкасл", потому что его роль в "Арсенале"ограниченная, то будет ли хоть как-нибудь по-другому в "Ньюкасле"?



"Их четвертка обороны сенсационным образом провела этот сезон. Я могу понять, почему Эдди Хау хочет его, ведь он очень хороший игрок, чтобы обладать им в обойме, но давайте посмотрим, будет ли он рад находиться за спиной у Берна".



"Берн великолепно справляется с ролью левого защитника, особенно учитывая его рост. Он должен быть в твоей команде, потому что он гарантирует голы и хорошую оборону при стандартах. Тирни может быть очень тяжело пробиться в эту команду", — цитирует Хаманна Daily Mail.