"Сити" предложит улучшенный контракт Ортеге

"Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт на улучшенных условиях своему запасному голкиперу Штефану Ортеге.

Ортега присоединился к "Сити" только прошлым летом, перебравшись из "Арминии" свободным агентом на роль дублера для Эдерсона.



Именно 30-летний немец защищал ворота "горожан" на всем пути к триумфу в Кубке Англии, включая победу 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в финале.



Как сообщает The Sun, тренерский штаб "Сити" очень доволен Ортегой и опасается интереса других клубов, включая "Баварию", которые могут поманить Штефана ролью первого номера.



Поэтому клуб с "Этихад" готов предложить Ортеге новую сделку, которая увеличит зарплату Штефана с нынешних 20,000 до 85,000 фунтов в неделю.