"Ньюкасл" приобрел Янкубу Минте

"Ньюкасл" объявил о приобретении вингера Янкубы Минте из датского клуба "Оденсе".

Минте официально присоединится к "Ньюкаслу" 1 июля, а сезон 2023/24 проведет в голландском "Фейеноорде" на правах аренды.



Янкуба очень ярко отыграл этот сезон, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач в 17 матчах датского первенства за "Оденсе".



"Мы очень рады заполучить в "Ньюкасл" игрока с таким огромным потенциалом, как у Янкубы. Он был крайне хорош в своем первом полном сезоне в Дании, и впереди у него многообещающая карьера", — сообщил спортивный директор "сорок" Дэн Эшуорт насчет 18-летнего гамбийца.



