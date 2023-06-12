Давид Райя рвется в "Тоттенхэм"

Голкипер "Брентфорда" Давид Райя настаивает на своем переходе в "Тоттенхэм".

Райя является приоритетным вариантом "Тоттенхэма" на замену своему первому номеру Уго Льорису. На днях появилась информация, что Давид уже почти договорился со "шпорами" об условиях личного контракта.



Издание talkSPORT подтверждает, что Райя хочет перейти в "Тоттенхэм", несмотря на интерес со стороны других клубов, включая "Манчестер Юнайтед".



В данный момент "Тоттенхэм" пытается убедить "Брентфорд" снизить установленную за Райю цену в 40 миллионов фунтов. "Шпоры" указывают на то, что от контракта Давида с "пчелами" остается только 12 месяцев.



Добавим, что "Брентфорд" уже приобрел Марка Флеккена из "Фрайбурга" на замену 27-летнему испанцу.