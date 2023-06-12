Анчелотти подал в суд на "Эвертон"

Карло Анчелотти Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подал иск к своему бывшему клубу "Эвертону" в Высокий суд Лондона.

Анчелотти возглавил "Эвертон" в декабре 2019, заключив контракт сразу на четыре с половиной года.

Однако уже спустя 18 месяцев итальянский специалист оставил мерсисайдский клуб и согласился вернуться в "Реал".

В данный момент неясно, какие претензии остались у Анчелотти к "Эвертону", однако поданный иск касается "общих коммерческих контрактов и договоренностей", уточняет The Guardian.

Иск Анчелотти только увеличивает давление на "Эвертон", который, хоть и избежал вылета из Премьер-Лиги, но по-прежнему находится в сложной финансовой ситуации.

"Ириски" ожидают вердикта Премьер-Лиги насчет возможных нарушений правил финансового фейр-плей и надеются поправить свое положение с помощью привлечения внешних инвестиций.


Метки Анчелотти, Реал, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2023 20:00

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  1. andrew-sg8 12.06.2023 20:15 # andrew-sg8
    Не люблю Эвертон, но дед Карло вообще как чёрт с ними поступил. Ещё и иски подаёт, чмырина.

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