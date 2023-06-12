"Челси" сделает предложение о покупке Онана

Андре Онана "Челси" собирается сделать предложение о покупке голкипера "Интера" Андре Онана.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассчитывает обзавестись новым первым номером к следующему сезону, тогда как Кепа Аррисабалага и Эдуар Менди вольны покинуть "Стэмфорд Бридж" этим летом.

Как сообщает Evening Standard, "синие" находятся под впечатлением от игры Онана в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" и теперь попытаются переманить 27-летнего камерунца.

Из-за своих финансовых проблем "Интер" может быть вынужден продать Онана, однако клуб с "Сан-Сиро" намерен потребовать 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.

В борьбе за Онана "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед", однако команда Почеттино все равно выглядит привлекательно для Андре.

В качестве альтернатив Онана "Челси" рассматривает Георгия Мамардашвили из "Валенсии", Грегора Кобеля из дортмундской "Боруссии" и Давида Райю из "Брентфорда". А вот вариант с Майком Меньяном "синие" отбросили из-за установленной "Миланом" цены в 80 млн. фунтов.


Метки Интер, Онана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2023 19:00

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  1. chelsea88 12.06.2023 19:38 # chelsea88
    А наxyй он нужен то?
    Ливаковича или Буну подпишите ёпт.

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  2. hachidlo 12.06.2023 19:30 # hachidlo
    Менди получше Онаны будет. Фейло-трансферы(((

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  3. bushido 12.06.2023 19:03 # bushido
    Нахер он нужен, Менди хороший кипер, точно не хуже онаны этой

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