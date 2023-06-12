"Челси" сделает предложение о покупке Онана

"Челси" собирается сделать предложение о покупке голкипера "Интера" Андре Онана.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассчитывает обзавестись новым первым номером к следующему сезону, тогда как Кепа Аррисабалага и Эдуар Менди вольны покинуть "Стэмфорд Бридж" этим летом.



Как сообщает Evening Standard, "синие" находятся под впечатлением от игры Онана в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" и теперь попытаются переманить 27-летнего камерунца.



Из-за своих финансовых проблем "Интер" может быть вынужден продать Онана, однако клуб с "Сан-Сиро" намерен потребовать 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.



В борьбе за Онана "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед", однако команда Почеттино все равно выглядит привлекательно для Андре.



В качестве альтернатив Онана "Челси" рассматривает Георгия Мамардашвили из "Валенсии", Грегора Кобеля из дортмундской "Боруссии" и Давида Райю из "Брентфорда". А вот вариант с Майком Меньяном "синие" отбросили из-за установленной "Миланом" цены в 80 млн. фунтов.