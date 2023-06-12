"Брентфорд" за рекордные деньги купил Шаде

"Брентфорд" обновил свой трансферный рекорд, выкупив нападающего Кевина Шаде из "Фрайбурга" за 22 миллиона фунтов.

Шаде присоединился к "Брентфорду" еще в январе на правах аренды. С тех пор Кевин сыграл 19 матчей за команду Томаса Франка и не забил ни одного гола.



Однако Шаде произвел хорошее впечатление, и "Брентфорд" — в свете дисквалификации Айвена Тоуни — решил сохранить 21-летнего игрока, который в марте дебютировал за сборную Германии.



В результате Кевин заключил с "пчелами" контракт до 2028 года.



Добавим, предыдущим рекордным приобретением "Брентфорда" был нападающий Кин Льюис-Поттер, приглашенный из "Халла" прошлым летом за 20 млн. фунтов, включая бонусы.