Тоуни чувствует, что пропустил ЧМ-2022 из-за FA

Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни раскритиковал FA за утечку насчет нарушения им запрета на ставки перед оглашением заявки сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.

В мае FA дисквалифицировала Тоуни на восемь месяцев, причем первую половину этого срока Айвен даже не сможет тренироваться.

О том, что Тоуни грозит суровое наказание, прессе стало известно перед оглашением заявки англичан на ЧМ-2022, и Айвен чувствует, что эта утечка стоила ему поездки в Катар.

"Люди пытаются сломить других людей. Это вылезло наружу прямо перед оглашением заявки сборной Англии, и в результате я пропустил Чемпионат Мира... Это было вроде: "Проваливай сейчас, чтобы не ездить со сборной Англии".

"А затем они внезапно решили подождать до конца сезона... Но что поделать. Они захотели, чтобы это было так. Я нахожу это немного злобным. Остается просто смириться".

"Я чувствую, что меня наказали сильнее, нежели восемь месяцев без футбола. Меня наказали сильнее, потому что я пропустил Чемпионат Мира. Об этом мечтает каждый. Я верю в себя и надеюсь, что смогу принять участие в следующем", — цитирует Тоуни Evening Standard.


Метки FA, Брентфорд, ставки, Тоуни, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2023 17:00

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  1. bes-ter 12.06.2023 17:16 # bes-ter
    Странно что не сказал что всё против него из за цвета кожи

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  2. superglor 12.06.2023 17:11 # superglor
    Тоунилайф.

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