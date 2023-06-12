Тоуни чувствует, что пропустил ЧМ-2022 из-за FA

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни раскритиковал FA за утечку насчет нарушения им запрета на ставки перед оглашением заявки сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.

В мае FA дисквалифицировала Тоуни на восемь месяцев, причем первую половину этого срока Айвен даже не сможет тренироваться.



О том, что Тоуни грозит суровое наказание, прессе стало известно перед оглашением заявки англичан на ЧМ-2022, и Айвен чувствует, что эта утечка стоила ему поездки в Катар.



"Люди пытаются сломить других людей. Это вылезло наружу прямо перед оглашением заявки сборной Англии, и в результате я пропустил Чемпионат Мира... Это было вроде: "Проваливай сейчас, чтобы не ездить со сборной Англии".



"А затем они внезапно решили подождать до конца сезона... Но что поделать. Они захотели, чтобы это было так. Я нахожу это немного злобным. Остается просто смириться".



"Я чувствую, что меня наказали сильнее, нежели восемь месяцев без футбола. Меня наказали сильнее, потому что я пропустил Чемпионат Мира. Об этом мечтает каждый. Я верю в себя и надеюсь, что смогу принять участие в следующем", — цитирует Тоуни Evening Standard.