Гвардиола планирует уйти из "Сити" в 2025 году

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует покинуть клуб с "Этихад" в 2025 году.

Гвардиола едва установил величайшее достижение в истории "Сити", выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов в течение одного сезона.

По информации авторитетного издания The Guardian, Гвардиола "практически решил", что покинет "Сити" по истечении своего контракта, который он заключил только в ноябре.

Таким образом, если это окажется правдой, цикл Гвардиолы в "Сити" составит девять лет, и это больше, чем Хосеп провел в "Барселоне" и "Баварии вместе взятых.

Ранее амбиции Гвардиолы заключались в том, чтобы поработать в Италии и стать чемпионом в четырех различных европейских лигах, однако теперь Хосеп мыслит по-другому и хочет попробовать себя в какой-нибудь сборной.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2023 16:00

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  1. vals1702 12.06.2023 16:57 # vals1702
    не может быть, а кто миллиарды пилить будет

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  2. chelsea88 12.06.2023 16:49 # chelsea88
    Перейдёт в аснл и такеркалонир переобуется в воздухе.

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  3. shadow-- 12.06.2023 16:40 # shadow--
    Хреново. Ещё и хорошего тренера возьмут - тогда вообще хер что с ними сделаешь

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  4. suddenly 12.06.2023 16:27 # suddenly
    Какая сборная? Туда игроков покупать нельзя.

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  5. makeewadim 12.06.2023 16:03 # makeewadim
    Бедолага! Нужно же было столько тянуть до лч

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