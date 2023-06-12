Гвардиола планирует уйти из "Сити" в 2025 году
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует покинуть клуб с "Этихад" в 2025 году.
Гвардиола едва установил величайшее достижение в истории "Сити", выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов в течение одного сезона.
По информации авторитетного издания The Guardian, Гвардиола "практически решил", что покинет "Сити" по истечении своего контракта, который он заключил только в ноябре.
Таким образом, если это окажется правдой, цикл Гвардиолы в "Сити" составит девять лет, и это больше, чем Хосеп провел в "Барселоне" и "Баварии вместе взятых.
Ранее амбиции Гвардиолы заключались в том, чтобы поработать в Италии и стать чемпионом в четырех различных европейских лигах, однако теперь Хосеп мыслит по-другому и хочет попробовать себя в какой-нибудь сборной.
12.06.2023 16:00
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Последние комментарии:
не может быть, а кто миллиарды пилить будет
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Перейдёт в аснл и такеркалонир переобуется в воздухе.
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Хреново. Ещё и хорошего тренера возьмут - тогда вообще хер что с ними сделаешь
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Какая сборная? Туда игроков покупать нельзя.
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Бедолага! Нужно же было столько тянуть до лч
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