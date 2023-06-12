Гвардиола планирует уйти из "Сити" в 2025 году

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует покинуть клуб с "Этихад" в 2025 году.

Гвардиола едва установил величайшее достижение в истории "Сити", выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов в течение одного сезона.



По информации авторитетного издания The Guardian, Гвардиола "практически решил", что покинет "Сити" по истечении своего контракта, который он заключил только в ноябре.



Таким образом, если это окажется правдой, цикл Гвардиолы в "Сити" составит девять лет, и это больше, чем Хосеп провел в "Барселоне" и "Баварии вместе взятых.



Ранее амбиции Гвардиолы заключались в том, чтобы поработать в Италии и стать чемпионом в четырех различных европейских лигах, однако теперь Хосеп мыслит по-другому и хочет попробовать себя в какой-нибудь сборной.