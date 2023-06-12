"Юнайтед" готовит предложение по Коло-Муани

"Манчестер Юнайтед" готовится выдвинуть стартовое предложение о покупке нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани.

Проводив Ваута Вегхорста назад в "Бернли", "Юнайтед" остался практически без центральных нападающих, за исключением подверженного травмам Антони Мартиаля.



Приглашение забивного форварда является приоритетной задачей для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, однако сложность трансфера Харри Кейна из "Тоттенхэма" заставляет "красных дьяволов" держать в уме ряд альтернативных вариантов.



Одним из таковых вариантов и является Коло-Муани, и Bild утверждает, что "Юнайтед" уже готовит предложение по Рандалю, который также вызывает интерес у ПСЖ и "Баварии".



23-летний Коло-Муани очень ярко провел сезон 2022/23, забив 23 гола в 45 матчах за "Айнтрахт", а также блеснул в сборной Франции на Чемпионате Мира в Катаре.