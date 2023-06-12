"Вест Хэм" принял окончательное решение насчет Мойеса

Дэвид Мойес "Вест Хэм" окончательно решил, что Дэвид Мойес останется главным тренером на сезон 2023/24.

В преддверии финала Лиги Конференций ходили слухи, что "Вест Хэм" все еще может уволить Мойеса, при котором "молотобойцы" довольно неубедительно выступили в этом сезоне Премьер-Лиги.

Однако "Вест Хэм" одержал победу 1:0 над "Фиорентиной" и завоевал свой первый с 1980 года трофей, что значительно укрепило положение Мойеса.

Еще на прошлой неделе Мойес провел переговоры с боссами клуба, и BBC утверждает, что вопрос Дэвида был окончательно решен — 60-летний шотландец остается.

Теперь Мойесу может сосредоточиться на подготовке к новому сезону и укреплению состава под Лигу Конференций. А также Дэвиду предстоит поломать голову, кем заменить капитана Деклана Райса.

Добавим, что следующий сезон будет последним по контракту Мойеса с "Вест Хэмом".


Метки Вест Хэм, Мойес, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 541

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 12.06.2023 15:07 # hammersmith
    Победа 2:1 и усиление под Лигу Европы, даун ебаный на михуиле.

    (ответить)

  2. sausage 12.06.2023 14:22 # sausage
    Продаст Райса и купит пару-тройку добротных игроков, позволяющих достойней выглядеть в следующем сезоне.

    (ответить)

  3. narcot 12.06.2023 14:00 # narcot
    в аснл его, а то ещё сто лет без гейрокубков будут сидеть

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: