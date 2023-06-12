"Вест Хэм" принял окончательное решение насчет Мойеса
"Вест Хэм" окончательно решил, что Дэвид Мойес останется главным тренером на сезон 2023/24.
В преддверии финала Лиги Конференций ходили слухи, что "Вест Хэм" все еще может уволить Мойеса, при котором "молотобойцы" довольно неубедительно выступили в этом сезоне Премьер-Лиги.
Однако "Вест Хэм" одержал победу 1:0 над "Фиорентиной" и завоевал свой первый с 1980 года трофей, что значительно укрепило положение Мойеса.
Еще на прошлой неделе Мойес провел переговоры с боссами клуба, и BBC утверждает, что вопрос Дэвида был окончательно решен — 60-летний шотландец остается.
Теперь Мойесу может сосредоточиться на подготовке к новому сезону и укреплению состава под Лигу Конференций. А также Дэвиду предстоит поломать голову, кем заменить капитана Деклана Райса.
Добавим, что следующий сезон будет последним по контракту Мойеса с "Вест Хэмом".
12.06.2023 14:00
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Победа 2:1 и усиление под Лигу Европы, даун ебаный на михуиле.
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Продаст Райса и купит пару-тройку добротных игроков, позволяющих достойней выглядеть в следующем сезоне.
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в аснл его, а то ещё сто лет без гейрокубков будут сидеть
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