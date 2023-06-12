"Вест Хэм" принял окончательное решение насчет Мойеса

"Вест Хэм" окончательно решил, что Дэвид Мойес останется главным тренером на сезон 2023/24.

В преддверии финала Лиги Конференций ходили слухи, что "Вест Хэм" все еще может уволить Мойеса, при котором "молотобойцы" довольно неубедительно выступили в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако "Вест Хэм" одержал победу 1:0 над "Фиорентиной" и завоевал свой первый с 1980 года трофей, что значительно укрепило положение Мойеса.



Еще на прошлой неделе Мойес провел переговоры с боссами клуба, и BBC утверждает, что вопрос Дэвида был окончательно решен — 60-летний шотландец остается.



Теперь Мойесу может сосредоточиться на подготовке к новому сезону и укреплению состава под Лигу Конференций. А также Дэвиду предстоит поломать голову, кем заменить капитана Деклана Райса.



Добавим, что следующий сезон будет последним по контракту Мойеса с "Вест Хэмом".