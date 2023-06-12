"Астон Вилла" расстается с Кристианом Парслоу

"Астон Вилла" объявила о расставании со своим исполнительным директор Кристианом Парслоу.

Прежде добившись определенных успехов на коммерческом поприще в "Ливерпуле" и "Челси", в 2018 году Парслоу приступил к работе в "Вилле".



The Telegraph называет уход 59-летнего Парслоу частью процесса по изменению структуры управления клубом. Главный тренер Унаи Эмери может рассчитывать, что теперь его влияние возрастет.



Компенсировать потерю Парслоу "Вилла" собирается с помощью приглашения спортивного директора "Севильи" Мончи, с которым Эмери довелось поработать в андалусийском клубе на протяжении трех лет.



"Вилла" готова заплатить "Севилье" 1.7 млн. фунтов в качестве компенсации за Мончи, который уже изучает предложение клуба Премьер-Лиги.