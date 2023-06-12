"Арсенал" начал переговоры о покупке Кастаня

Тимоти Кастань "Арсенал" начал переговоры с "Лестером" о покупке правого защитника Тимоти Кастаня.

В этом сезоне Кастань был ключевым игроком "Лестера", приняв участие в 37 из 38 матчей "лис" в Премьер-Лиге.

Правда, усилий Кастаня оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" удержался в Премьер-Лиге. Понижение клуба в классе означает, что "Кинг Пауэр" покинет целый ряд звезд, включая Тимоти.

По информации Goal, "Арсенал" уже договаривается с "Лестером" насчет Кастаня, с помощью которого главный тренер "канониров" Микель Артета хочет придать конкуренции Бену Уайту и Такехиро Томиясу справа в обороне.

Помимо 27-летнего бельгийца, на радаре у "Арсенала" находится еще один правый защитник в лице Ивана Фреснеды из "Реал Вальядолид".


Метки Арсенал, Кастань, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 759

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 12.06.2023 12:53 # chelsiukpro
    Зачем каконирам этот нелеквид? Он много привозил и ошибался за Лис. Или просто по дешевке Артета хочет взять

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  2. shakur 12.06.2023 12:43 # shakur
    У людей нет денег даже на собственную аватарку. Нищета:(
    С Днём России...

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  3. puhovik-vengera 12.06.2023 12:13 # puhovik-vengera
    Разобрали лис на запчасти

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  4. gameboy 12.06.2023 12:01 # gameboy
    Артета гений получается

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