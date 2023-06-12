"Арсенал" начал переговоры о покупке Кастаня

"Арсенал" начал переговоры с "Лестером" о покупке правого защитника Тимоти Кастаня.

В этом сезоне Кастань был ключевым игроком "Лестера", приняв участие в 37 из 38 матчей "лис" в Премьер-Лиге.



Правда, усилий Кастаня оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" удержался в Премьер-Лиге. Понижение клуба в классе означает, что "Кинг Пауэр" покинет целый ряд звезд, включая Тимоти.



По информации Goal, "Арсенал" уже договаривается с "Лестером" насчет Кастаня, с помощью которого главный тренер "канониров" Микель Артета хочет придать конкуренции Бену Уайту и Такехиро Томиясу справа в обороне.



Помимо 27-летнего бельгийца, на радаре у "Арсенала" находится еще один правый защитник в лице Ивана Фреснеды из "Реал Вальядолид".