"Арсенал" начал переговоры о покупке Кастаня
"Арсенал" начал переговоры с "Лестером" о покупке правого защитника Тимоти Кастаня.
В этом сезоне Кастань был ключевым игроком "Лестера", приняв участие в 37 из 38 матчей "лис" в Премьер-Лиге.
Правда, усилий Кастаня оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" удержался в Премьер-Лиге. Понижение клуба в классе означает, что "Кинг Пауэр" покинет целый ряд звезд, включая Тимоти.
По информации Goal, "Арсенал" уже договаривается с "Лестером" насчет Кастаня, с помощью которого главный тренер "канониров" Микель Артета хочет придать конкуренции Бену Уайту и Такехиро Томиясу справа в обороне.
Помимо 27-летнего бельгийца, на радаре у "Арсенала" находится еще один правый защитник в лице Ивана Фреснеды из "Реал Вальядолид".
12.06.2023 12:00
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Зачем каконирам этот нелеквид? Он много привозил и ошибался за Лис. Или просто по дешевке Артета хочет взять
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У людей нет денег даже на собственную аватарку. Нищета:(
С Днём России...
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Разобрали лис на запчасти
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Артета гений получается
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