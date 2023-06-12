"Престон" хочет арендовать Рэмси у "Ливерпуля"

Калвин Рэмси Клуб Чемпионшипа "Престон" надеется арендовать правого защитника "Ливерпуля" Калвина Рэмси на следующий сезон.

Рэмси только прошлым летом присоединился к "Ливерпулю", перебравшись из шотландского "Абердина" за 4 миллиона фунтов.

Из-за проблем со здоровьем Рэмси сыграл лишь два матча за "Ливерпуль" в сезоне 2022/23 и сейчас уже несколько месяцев восстанавливается после операции на колене.

На "Энфилде" осознают, что Калвин нуждается в игровой практике, а потому готовы рассмотреть варианты с уходом 19-летнего шотландца в аренду.

Как сообщает Liverpool Echo, одним из таких вариантов является "Престон", возглавляемый бывшим юниором "Ливерпуля" Райаном Лавом.

Добавим, в этом сезоне "Престон" занял 12-е место в Чемпионшипе.


Метки Ливерпуль, Престон, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2023 11:00

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