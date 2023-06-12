"Престон" хочет арендовать Рэмси у "Ливерпуля"

Клуб Чемпионшипа "Престон" надеется арендовать правого защитника "Ливерпуля" Калвина Рэмси на следующий сезон.

Рэмси только прошлым летом присоединился к "Ливерпулю", перебравшись из шотландского "Абердина" за 4 миллиона фунтов.



Из-за проблем со здоровьем Рэмси сыграл лишь два матча за "Ливерпуль" в сезоне 2022/23 и сейчас уже несколько месяцев восстанавливается после операции на колене.



На "Энфилде" осознают, что Калвин нуждается в игровой практике, а потому готовы рассмотреть варианты с уходом 19-летнего шотландца в аренду.



Как сообщает Liverpool Echo, одним из таких вариантов является "Престон", возглавляемый бывшим юниором "Ливерпуля" Райаном Лавом.



Добавим, в этом сезоне "Престон" занял 12-е место в Чемпионшипе.