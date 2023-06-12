Гвардиола хочет снова выиграть Лигу Чемпионов с "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что снова хочет выиграть Лигу Чемпионов для своего клуба.

В субботу "Сити" впервые в своей истории выиграл Лигу Чемпионов, одержав победу 1:0 над "Интером" в финале. Таким образом, "горожане" завершили сезон 2022/23 с треблом.



Гвардиола чувствует, что эта победа придаст "Сити" уверенности на будущее и поможет приблизиться к европейской элите.



"Победить "Интер" было так важно, потому что теперь мы можем создать наследие для будущего. Мы можем верить в себя".



"Это то, что команды вроде "Реала", "Баварии", "Барселоны" и "Милана" делали в прошлом. Мы верим, что можем сделать это снова", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.