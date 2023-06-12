Гюндоган и Силва не уверены, что останутся в "Сити"

Бернарду Силва и Илкай Гюндоган После победы в финале Лиги Чемпионов полузащитники "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган и Бернарду Силва признались, что не уверены в своем будущем.

Гюндоган и Силва сделали внушительный вклад в то, что в сезоне 2022/23 "Сити" выиграл не только Лигу Чемпионов, но также Премьер-Лигу и Кубок Англии.

Однако контракт Илкая истекает в конце июня, и может так быть, что победа над "Интером" останется последним матчем 32-летнего немца за "горожан".

"Я еще не определился со своим будущим", — сообщил Гюндоган ESPN.

Также прокомментировал свое будущее и Силва, которого продолжают сватать в "Барселону".

"Если честно, я не знаю. Посмотрим, что случится в ближайшие недели, ближайшие месяцы. Сейчас нам просто нужно отпраздновать эту победу", — сообщил Бернарду Telefoot.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2023 09:00

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