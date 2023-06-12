Мелье открыт к переходу в "Челси"
Голкипер "Лидса" Илан Мелье заявил, что открыт к переходу в "Челси" — при одном условии.
Мелье давно связывают с уходом из "Лидса", а вылет "белых" из Премьер-Лиги только повышает вероятность трансфера Илана в другой клуб.
Одним из претендентов на Мелье считается "Челси", однако 23-летний француз готов отправиться к "синим" только в качестве первого номера.
"Пока что у меня есть контракт до 2026 год. Официально я по-прежнему принадлежу "Лидсу". Мне нужно будет подумать, какой проект лучше всего для меня, в "Лидсе" или другом клубе".
"Если речь о том, чтобы отправиться и быть на скамейке запасных, то мне это не интересно. Если речь о том, чтобы быть первым номером, ты, конечно, не сможешь сказать, что "Челси" тебе не интересен. Я бы предпочел отправиться в менее престижный клуб, где у меня будет больше игрового времени, чем в европейский топ-клуб, где я буду сидеть в запасе", — цитирует Мелье Evening Standard.
12.06.2023 08:00
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в Юнайтед его...
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в ловкости Кепке не уступит, еще и выше почти на пол головы. интереснее Райи.
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всегда нравились высокие вратари Чех и Менди, а то стоит на рамке как школьник, ни до одного мяча не дотянется, особенно при стандартах и навесах
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