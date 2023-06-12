ПСЖ вступил в переговоры с Захой

ПСЖ обозначил свой интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе.

Ранее в июне стало известно, что "Аль-Наср" из Саудовской Аравии предложил Захе трехлетний контракт стоимостью 45 миллионов фунтов.



Однако предполагается, что приоритет Захи — остаться в Европе. Вдобавок Уилфрид не исключает, что продлит свой истекающий в конце июня контракт с "Пэлас".



Теперь на Заху появился еще один серьезный претендент. Как сообщает Le Parisien, спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш продолжительное время следил за Захой и недавно установил контакт с окружением 30-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.



ПСЖ готов предложить Захе возможность побороться за трофей и сыграть в Лиге Чемпионов, да и по деньгам чемпионы Лиги 1 обидеть Уилфрида не должны.