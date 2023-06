Светская хроника за понедельник

"Челси" готов обменять двух игроков на Андре Онана. Вопрос с переходом Деклана Райса в "Арсенал" "давно решен". Джулия Робертс поздравила Хосепа Гвардиолу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Челси" готов предложить защитника Калиду Кулибали и нападающего Ромелу Лукаку в обмен на голкипера "Интера" Андре Онана. (The Sun)



Однако Онана не хочет уходить из "Интера". (90min)



"Милан" может взять полузащитника "Челси" Кэрни Чуквуэмеку в аренду с опцией выкупа. (Di Marzio)



"Челси" обсуждает покупку полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Football.London)



"Челси" заинтересован в голкипере "Милана" Майке Меньяне. (L'Equipe)



"Арсенал" продвигается в переговорах о покупке защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу. (Football Transfers)



Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта" входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" из шести нападающих. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" не будет платить более 60 миллионов фунтов за полузащитника "Челси" Мейсона Маунта. (Give Me Sport)



"Юнайтед" пытается убедить "Порту" снизить цену в 64 млн. фунтов за голкипера Диогу Кошту. (A Bola)



"Байер" потребует не менее 34 млн. фунтов от "Юнайтед" за защитника Джереми Фримпонга. (Metro)



Трансфер защитника "Наполи" Кима Мин Джэ в "Юнайтед" может сорваться, если Харри Магуайр откажется уходить от "красных дьяволов". (90min)



"Ливерпуль" провел предварительные переговоры с полузащитниками Кефреном Тюрамом из "Ниццы" и Ману Коне из гладбахской "Боруссии". (Football Insider)



Вопрос с переходом полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса в "Арсенал" "давно решен". (Ran.de)



"Лестер" хочет 40 млн. фунтов за вингера Харви Барнса, который интересен "Вест Хэму", "Астон Вилле", "Ньюкаслу" и "Тоттенхэму". (The Guardian)



"Ньюкасл" не будет покупать Барнса, но заинтересован в полузащитнике "Юнайтед" Скотте Мактоминее. (Northern Echo)



"Ньюкасл" готовит предложение по полузащитнику "РБ Лейпциг" Доминику Собослаи. (L'Equipe)



"Ньюкасл" сможет потратить 100-150 млн. фунтов этим летом. (The Athletic)



"Аль-Иттихад" хочет подписать покидающего "Вулверхэмптон" полузащитника Жоау Моутинью. (Fabrizio Romano)



"Бернли" предложил 13 млн. фунтов за голкипера "Андерлехта" Барта Вербрюггена. (Nieuws Blad)



Другое



"Селтик", проводивший Анге Постекоглу в "Тоттенхэм", ведет переговоры с немецким тренером Даниэлем Фарке. (Sky Sport Germany)



Скотт Паркер — фаворит букмекеров на замену Дину Смиту в качестве главного тренера "Лестера". (talkSPORT)



Бывший защитник "Юнайтед" Фил Невилл вошел в тренерский штаб мужской сборной Канады. (BBC)



Джулия Робертс поздравила главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге Чемпионов. (Daily Mirror)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд расстался со своей невестой и любовью детства. (The Sun)



Алиша Леманн из женской команды "Астон Виллы" была признана самой привлекательной спорсменкой в мире. (The Sun)



Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк рассказал, что его настоящее имя не Джимми, а Джеррел. (The Sun)