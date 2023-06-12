Родри — лучший игрок Лиги Чемпионов в сезоне 2022/23

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри был признан лучшим игроком Лиги Чемпионов в сезоне 2022/23.

Именно Родри стал автором единственного гола в победном для "Сити" финале против "Интера" в субботу вечером (1:0).



"Это мечта. Этот момент никогда снова не повторится. Все наши фанаты этого ждали, и я не знаю, как много лет. Они заслуживают этого, мы заслуживаем этого", — говорил Родри после победы в Стамбуле.



26-летний исполнял ключевую роль на протяжении всей дистанции, пропустив только один матч "горожан" в этом розыгрыше элитного европейского турнира, и именно его УЕФА признал лучшим.



А лучшим молодым игроком УЕФА признал плеймейкера "Наполи" Хвичу Кварацхелию. Также был назвал состав символической сборной Лиги Чемпионов, куда вошли семеро представителей "Сити".



