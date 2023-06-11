"Интер" поговорит с "Челси" насчет Лукаку

Президент "Интера" Стивен Чжан анонсировал переговоры с "Челси" насчет нападающего Ромелу Лукаку.

Накануне Лукаку сыграл свой последний матч за "Интер" по арендному соглашению с "Челси", появившись на замену в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".



Это было очень яркое камео 30-летнего бельгийца, который заблокировал добивание своего партнера по "Интеру" Федерико Димарко и сам упустил выгоднейший момент.



Весь сезон Лукаку сложился примерно так же неудачно, как и финал, однако Ромелу все равно хочет остаться в "Интере", и это станет предметом переговоров с "Челси".



"Он продемонстрировал огромную привязанность к "Интеру". Он любит "Интер", это очень ясно. Он удивительный парень. Но у парня есть контракт с "Челси", поэтому нам нужно подождать и поговорить с ними, чтобы понять ситуацию", — цитирует Чжана Daily Mirror.