"Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии сделал предложение бывшему главному тренеру "Астон Виллы" и "Рейнджерс" Стивену Джеррарду.

43-летний Джеррард находится без работы с октября, когда после провального старта сезона от его услуг отказалась "Вилла".



В последнее время Стивена активно сватали в вылетевшие из Премьер-Лиги "Лидс" и "Лестер", однако следующим местом работы легенды "Ливерпуля" может стать Ближний Восток.



"Аль-Иттифак" сделал предложение Джеррарду. Он поприветствовал эту идею, но попросил время, чтобы изучить предложение", — цитирует осведомленный источник Reuters.



Добавим, этот сезон "Аль-Иттифак" завершил на седьмом месте в саудовской лиги, уступив 35 очков завоевавшему титул "Аль-Иттихаду".