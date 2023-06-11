"Аль-Иттифак" сделал предложение Джеррарду
"Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии сделал предложение бывшему главному тренеру "Астон Виллы" и "Рейнджерс" Стивену Джеррарду.
43-летний Джеррард находится без работы с октября, когда после провального старта сезона от его услуг отказалась "Вилла".
В последнее время Стивена активно сватали в вылетевшие из Премьер-Лиги "Лидс" и "Лестер", однако следующим местом работы легенды "Ливерпуля" может стать Ближний Восток.
"Аль-Иттифак" сделал предложение Джеррарду. Он поприветствовал эту идею, но попросил время, чтобы изучить предложение", — цитирует осведомленный источник Reuters.
Добавим, этот сезон "Аль-Иттифак" завершил на седьмом месте в саудовской лиги, уступив 35 очков завоевавшему титул "Аль-Иттихаду".
11.06.2023 22:00
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