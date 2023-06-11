Данк и Беллингем не сыграют за сборную Англии

Защитник "Брайтона" Льюис Данк и полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем не смогли откликнуться на вызов в сборную Англии из-за травм.

16 и 19 июня английская сборная проведет матчи против Мальты и Северной Черногории, соответственно, в рамках отбора к Евро-2024.



Как сообщает The Guardian, эти матчи англичане проведут без Данка и Беллингема. Первый из них даже не приедет в расположение сборной, а второй приедет на лечение, но играть не будет.



Что касается направляющегося в "Реал" Беллингема, то он отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Джуд был вынужден пропустить ничью 2:2 в заключительном туре Бундеслиги против "Майнца", когда "Боруссия" упустила титул.



Таким образом, в распоряжении главного тренера англичан Гарета Саутгейта остаются 23 игрока, хотя выигравший Лигу Конференций с "Вест Хэмом" Деклан Райс, а также представители завоевавшего трофей Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" прибудут в расположение сборной позже.