"Тоттенхэм" почти договорился с Давидом Райей

"Тоттенхэм" находится на пороге компромисса с голкипером "Брентфода" Давидом Райей об условиях личного контракта.

Этим летом "Тоттенхэм" намерен обзавестись новым первым номером, потому что капитан Уго Льорис готовится уйти из клуба.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, выбор "Тоттенхэма" пал на Райю, и стороны быстро нашли общий язык. Условия личного контракта практически согласованы.



Договориться с "Брентфордом" "Тоттенхэму" будет сложнее, потому что "пчелы" хотят за своего основного голкипера 40 миллионов фунтов, но "шпоры" считают такую цену чрезмерной как за игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.



За ситуацией вокруг 27-летнего испанца также наблюдают "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Добавим, "Брентфорд" уже даже обзавелся заменой для Райи, купив Марка Флеккена из "Фрайбурга" за 11 миллионов фунтов.