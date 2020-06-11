"Тоттенхэм" задумывается о покупке Санчо

Джейдон Санчо "Тоттенхэм" задумывается о приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо этим летом.

Посреди этого сезона наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг на несколько недель отправил Санчо в Голландию тренироваться по индивидуальной программе, но это слабо помогло Джейдону.

Несмотря на все усилия Тен Хага и его помощников, 23-летний Санчо очень слабо провел сезон 2022/23 и перестал вызываться в сборную Англии.

Отсутствие прогресса у Санчо может подтолкнуть "Юнайтед" к продаже Джейдона, и Daily Star утверждает, что "Тоттенхэм" находится среди клубов, заинтересованных в экс-игроке дортмундской "Боруссии".

"Тоттенхэм" планирует масштабную перестройку при новом главном тренере Анге Постекоглу, и "шпоры" готовы сделать Санчо частью своей обновленной команды, предложив за Джейдона около 50 миллионов фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. kagawa 11.06.2023 19:33 # kagawa
    Для МЮ он балласт

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  2. quavo 11.06.2023 19:13 # quavo
    Только если обменять на кейна с доплатой петушков

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