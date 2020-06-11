"Тоттенхэм" задумывается о покупке Санчо

"Тоттенхэм" задумывается о приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо этим летом.

Посреди этого сезона наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг на несколько недель отправил Санчо в Голландию тренироваться по индивидуальной программе, но это слабо помогло Джейдону.



Несмотря на все усилия Тен Хага и его помощников, 23-летний Санчо очень слабо провел сезон 2022/23 и перестал вызываться в сборную Англии.



Отсутствие прогресса у Санчо может подтолкнуть "Юнайтед" к продаже Джейдона, и Daily Star утверждает, что "Тоттенхэм" находится среди клубов, заинтересованных в экс-игроке дортмундской "Боруссии".



"Тоттенхэм" планирует масштабную перестройку при новом главном тренере Анге Постекоглу, и "шпоры" готовы сделать Санчо частью своей обновленной команды, предложив за Джейдона около 50 миллионов фунтов.