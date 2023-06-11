"Ньюкасл" опережает "Тоттенхэм" в борьбе за Мэддисона

Джеймс Мэддисон "Ньюкасл" опережает "Тоттенхэм" в борьбе за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Мэддисон почти наверняка покинет "Лестер" после того, как "лисы" вылетели из Премьер-Лиги по итогам сезона 2022/23. Тем более, что контракт Джеймса истекает уже через 12 месяцев.

Мэддисон считается одной из трансферных целей нового главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, и Sky Sports может подтвердить, что "шпоры" действительно заинтересованы в Джеймсе.

Однако в данный момент "Ньюкасл" обходит своих конкурентов из Лондона в борьбе за Мэддисона, которого "сороки" хотели заполучить еще в январе.

"Ньюкасл" может предложить 26-летнему англичанину возможность сыграть в Лиге Чемпионов, тогда как "Тоттенхэм" не попал в еврокубки на будущий сезон.


Метки Лестер, Мэддисон, Ньюкасл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2023 18:00

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  1. superglor 11.06.2023 18:24 # superglor
    Конечно же игрок с такой благородной модельной внешностью как у Мэддисона выберет стать Герцогом, нежели каким-то там петухом. Респект.

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