"Ньюкасл" опережает "Тоттенхэм" в борьбе за Мэддисона

"Ньюкасл" опережает "Тоттенхэм" в борьбе за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Мэддисон почти наверняка покинет "Лестер" после того, как "лисы" вылетели из Премьер-Лиги по итогам сезона 2022/23. Тем более, что контракт Джеймса истекает уже через 12 месяцев.



Мэддисон считается одной из трансферных целей нового главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, и Sky Sports может подтвердить, что "шпоры" действительно заинтересованы в Джеймсе.



Однако в данный момент "Ньюкасл" обходит своих конкурентов из Лондона в борьбе за Мэддисона, которого "сороки" хотели заполучить еще в январе.



"Ньюкасл" может предложить 26-летнему англичанину возможность сыграть в Лиге Чемпионов, тогда как "Тоттенхэм" не попал в еврокубки на будущий сезон.