Гвардиола рассказал о сообщении от Фергюсона перед финалом с "Интером"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что получил сообщение поддержки от легенды "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона перед финалом Лиги Чемпионов.

Благодаря победе 1:0 над "Интером" накануне вечером "Сити" повторил уникальное достижение "Юнайтед", который свой требл сделал под руководством Фергюсона в 1999 году.



Однако перед финалом в Стамбуле Фергюсон отнюдь не желал Гвардиоле провалиться — совсем наоборот.



"Для меня честь встать в один ряд с сэром Алексом Фергюсоном. Я получил сообщение от него этим утром. Это тронуло меня. Это было мило", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.