Гвардиола рассказал о сообщении от Фергюсона перед финалом с "Интером"

Сэр Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что получил сообщение поддержки от легенды "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона перед финалом Лиги Чемпионов.

Благодаря победе 1:0 над "Интером" накануне вечером "Сити" повторил уникальное достижение "Юнайтед", который свой требл сделал под руководством Фергюсона в 1999 году.

Однако перед финалом в Стамбуле Фергюсон отнюдь не желал Гвардиоле провалиться — совсем наоборот.

"Для меня честь встать в один ряд с сэром Алексом Фергюсоном. Я получил сообщение от него этим утром. Это тронуло меня. Это было мило", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2023 17:00

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