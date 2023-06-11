Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рискует пропустить старт нового сезона из-за травмы задней поверхности бедрпа.

Эту травму Де Брюйне получил еще в первом тайме финала Лиги Чемпионов против "Интера" накануне. К счастью, "Сити" справился с потерей ключевого игрока и одержал победу 1:0.



Теперь Де Брюйне не сможет откликнуться на вызов в сборную Бельгии. 32-летнему полузащитнику еще предстоит пройти углубленное обследование, и при худшем раскладе он пропустит до трех месяцев.



"Сити" возвращается с летних каникул и приступает к предсезонной подготовке уже через четыре недели, но Де Брюйне может потребоваться больше времени.



"У меня были проблемы последние два месяца, с выезда к "Баварии". Поэтому я пропустил ряд матчей из-за небольших надрывов. Здесь я порвал мышцу полностью, поэтому не смог продолжить игру".



"Конечно, я пропустил ряд матчей, но мне удавалось контролировать свое состояние на матчи вроде "Арсенала", "Баварии" и "Реала".



"Помимо этого, в моей личной жизни произошли некоторые вещи, и мне пришлось иметь с этим дело. Я поставил свой организм на грань из-за того, с какой интенсивностью играл".



"Я выкладывался без остатка ради команды, и люди в клубе знают это. Я горжусь тем, что мне удалось сделать. Жаль, что лично для меня это закончилось так, но мы выиграли Лигу Чемпионов, поэтому ничего страшного", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.