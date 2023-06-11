Индзаги: "Сити" — сильнейшая команда в мире"

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги заявил, что в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" его подопечные потерпели поражение от "сильнейшей команды в мире".

Накануне вечером "Сити" переиграл "Интер" в Стамбуле со счетом 1:0, однако это была очень тяжелая победа, а голкиперу "горожан" Эдерсону пришлось совершить ряд больших сейвов.



Индзаги безмерно гордится своими игроками и тем, какой бой "Интер" дал фавориту финала.



"Нам есть о чем жалеть, потому что поражение — это худшая вещь в спорте, и в то же время я должен поздравить своих парней. Им грустно, и они очень расстроены, но они должны гордиться своим сезоном и сыгранным финалом. Они провели отличный матч сегодня вечером. Конечно, мы не заслуживали поражение. Нам противостояла команда топ-уровня, но "Интер" отлично сыграл финал".



"Я могу сказать фанатам, как и моим парням, что я бы обнял их одного за другим, потому что они были великолепны на протяжении всего сезона. За 20 месяцев в "Интере" я пережил ряд красивых моментов, а также ряд плохих моментов. Было бы великолепно разделить этот трофей с нашими фанатами, победив сильнейшую команду в мире, но мы были в игре все время и на равных сражались с "Манчестер Сити". Все мы очень расстроены, но, как я и сказал в пятницу, я бы никогда не променял своих игроков на кого-либо еще. Сегодня вечером каждый увидел, почему я так сказал", — цитирует Индзаги Sky Sports.