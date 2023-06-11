"Арсенал" провел "позитивные переговоры" по Райсу

"Арсенал" провел "позитивные переговоры" с "Вест Хэмом" насчет приобретения полузащитника Деклана Райса.

В минувшую среду "Вест Хэм" завершил свой сезон, отпраздновав победу над "Фиорентиной" в финале Лиги Конференций, и сразу после того "Арсенал" установил контакт с "молотобойцами" насчет покупки Райса.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, переговоры двух лондонских клубов в последние дни были позитивными, и "канониры" реально чувствуют, что опережают "Баварию" в борьбе за Райса.



На следующей неделе процесс переговоров вступит в решающую стадию, и очень скоро "Арсенал" выдвинет свое стартовое предложение о покупке 24-летнего игрока сборной Англии.