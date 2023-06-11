"Арсенал" провел "позитивные переговоры" по Райсу

Деклан Райс "Арсенал" провел "позитивные переговоры" с "Вест Хэмом" насчет приобретения полузащитника Деклана Райса.

В минувшую среду "Вест Хэм" завершил свой сезон, отпраздновав победу над "Фиорентиной" в финале Лиги Конференций, и сразу после того "Арсенал" установил контакт с "молотобойцами" насчет покупки Райса.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, переговоры двух лондонских клубов в последние дни были позитивными, и "канониры" реально чувствуют, что опережают "Баварию" в борьбе за Райса.

На следующей неделе процесс переговоров вступит в решающую стадию, и очень скоро "Арсенал" выдвинет свое стартовое предложение о покупке 24-летнего игрока сборной Англии.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2023 14:00

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