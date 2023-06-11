Гвардиола: "Не хочу, чтобы мы исчезли после одного трофея Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не хочет, чтобы его команда "исчезла" после одного трофея Лиги Чемпионов.

Благодаря победе 1:0 над "Интером" накануне "Сити" впервые в своей истории выиграл Лигу Чемпионов, завершив сезон 2022/23 с треблом.



Гвардиола и весь "Сити" испытали облегчение, однако Хосеп хочет защитить чемпионское звание в следующем сезоне.



"Я не хочу, чтобы мы исчезли после одного трофея Лиги Чемпионов".



"Мы должны трудиться упорнее. Есть команды, которые исчезают после победы в Лиге Чемпионов, и мы должны избежать этого. Зная меня, этого не произойдет. Завоевание этого трофея — это большое облегчение для клуба, для нашей организации. Наконец, люди перестанут спрашивать меня, собираюсь я выигрывать Лигу Чемпионов или нет".



"Пять титулов Премьер-Лиги — это исключительное достижение, но люди говорили: "Нет, ты должен делать требл каждый сезон". Я хорош, но недостаточно хорош для требла каждый сезон. Лига Чемпионов — это так тяжело. "Реал" обладает способностью побеждать здесь каждый год. Люди притворяются, словно Премьер-Лига — это ничто. Теперь мы можем получить свою похвалу за пять титулов Премьер-Лиги".



"Наши достижения за последние шесть сезонов невероятны. Это не только Лига Чемпионов — у нас много трофеев", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.