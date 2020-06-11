"Ньюкасл" хочет арендовать Магуайра

Харри Магуайр "Ньюкасл" хочет арендовать капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра на следующий сезон.

В этом сезоне Магуайр перестал быть основным игроком "Юнайтед", и главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов выслушать предложения насчет самого дорогого защитника в мире.

Вышедший в Лигу Чемпионов "Ньюкасл" жаждет приютить Магуайра, однако "Юнайтед" готов рассмотреть предложения только насчет постоянного трансфера Харри, а не аренды.

Как сообщает The Sun, Магуайр также вызывает интерес у "Астон Виллы" и "Тоттенхэма". А вот надежды "Лестера" вернуть Харри были перечеркнуты вылетом из Премьер-Лиги.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2023 12:00

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