"Ньюкасл" хочет арендовать Магуайра

"Ньюкасл" хочет арендовать капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра на следующий сезон.

В этом сезоне Магуайр перестал быть основным игроком "Юнайтед", и главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов выслушать предложения насчет самого дорогого защитника в мире.



Вышедший в Лигу Чемпионов "Ньюкасл" жаждет приютить Магуайра, однако "Юнайтед" готов рассмотреть предложения только насчет постоянного трансфера Харри, а не аренды.



Как сообщает The Sun, Магуайр также вызывает интерес у "Астон Виллы" и "Тоттенхэма". А вот надежды "Лестера" вернуть Харри были перечеркнуты вылетом из Премьер-Лиги.