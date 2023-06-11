Каррагер: "Макаллистер — выгодная покупка для "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "выгодной покупкой" переход полузащитника Алексиса Макаллистера в "Ливерпуль".

В минувший четверг "Ливерпуль" завершил приобретение Макаллистера из "Брайтона" за 35 миллионов фунтов. За счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 55 млн. фунтов.



Каррагер не до конца уверен, что Макаллистер заиграет в "Ливерпуле", но все равно считает удачной покупку такого игрока и по такой цене.



"Ну, он определенно является хорошим игроком, а станет ли он еще и хорошим приобретением, мы увидим, когда начнется сезон".



"Похоже на то, что он может играть на каждой позиции в полузащите, и это поможет "Ливерпулю", но он выглядит суперталантом".



"Брайтон" — великолепная команда, но я бы лишь отметил, что многие игроки, переходя из "Брайтона" в другие команды, не воспроизводят той же формы, как в "Брайтоне".



"Может быть, в игровой системе "Брайтона" есть нечто особенное? Де Дзерби проделал великолепную работу в этом сезоне, поэтому будет интересно посмотреть".



"Но это отличное приобретение, если учитывать цену. 35 миллионов за победителя Чемпионата Мира и за 24-летнего игрока с опытом выступлений в Премьер-Лиге — это выгодная покупка", — сообщил Каррагер Sky Sports.