Постекоглу: "Ни одна деталь не останется без нашего внимания"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообещал самым тщательным образом образом поработать над преображением своей новой команды этим летом.

В минувший вторник "Тоттенхэм" подтвердил назначение Постекоглу, который перебрался в лондонский клуб после требла с "Селтиком" в этом сезоне.



В своем первом обращении к фанатам "Тоттенхэма" Постекоглу поделился своими планами на лето и пообещал, что при нем "шпоры" будут играть в захватывающий футбол.



"Всем привет. Замечательно, наконец, приступить к работе главным тренером этого замечательного футбольного клуба. Я по-настоящему предвкушаю ожидающие нас испытания".



"Думаю, это захватывающая возможность для нас избрать новое направление, играть в футбол и создать обстановку, которая олицетворяет ценности и традиции этого замечательного клуба. Надеюсь, мы создадим команду, которой все вы сможете гордиться и от, что важнее, которой будет захватывать дух".



"Я могу заверить вас, что во время предсезонного периода ни одна деталь не останется без нашего — моего, персонала и игроков — внимания, чтобы все вы испытали такой же восторг, когда лига возьмет старт".



"Мне действительно не терпится увидеть каждого на стадионе, особенно в нашем первом матче", — цитирует Постекоглу Evening Standard.