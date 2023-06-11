"Юнайтед" теряет надежду переманить Кейна

"Манчестер Юнайтед" теряет надежду переманить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Кейн является целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на это лето. "Красные дьяволы" надеялись воспользоваться тем, что от контракта Харри остается один год, а "Тоттенхэм" провалил сезон 2022/23, даже не попав в еврокубки.



Однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви дал понять, что не собирается продавать Кейна своему конкуренту по Премьер-Лиге, несмотря на риск потерять Харри через 12 месяцев безо всякой компенсации.



Меньше всего "Юнайтед" хотел бы увязнуть в переговорах с Леви, в итоге переплатив или оставшись ни с чем.



Как сообщает The Times, "Юнайтед" не испытывает оптимизма насчет трансфера 29-летнего капитана сборной Англии и готов сосредоточить свое внимание на альтернативных целях, включая Расмуса Хейлунда из "Аталанты".