"Юнайтед" хочет купить Пикфорда

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, даже если Давид Де Хеа останется в клубе.

Как известно, истекающий в конце июня контракт Де Хеа до сих пор не продлен. Если верить слухам, Давид уже согласовал новую сделку, но руководство "Юнайтед" не спешит подписывать документы.



Как бы ни сложилась судьба Де Хеа, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет купить голкипера высокого калибра этим летом — вместо Давида или для конкуренции с ним.



По информации talkSPORT, на эту роль "Юнайтед" присмотрел первого номера сборной Англии Пикфорда, чей "Эвертон" едва не вылетел из Премьер-Лиги в завершившемся сезоне.



Даже продлив прописку в элите, "Эвертон" находится в сложной ситуации из-за финансового фейр-плей, что может подтолкнуть "ирисок" к продаже Пикфорда примерно за 30 миллионов фунтов.



Сам 29-летний Пикфорд открыт к переходу в "Юнайтед", где он может исполнить свою мечту и сыграть в Лиге Чемпионов.