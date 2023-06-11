Гвардиола: "Наша победа была предначертана звездами"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победа его команды в финале Лиги Чемпионов была "предначертана звездами".

В субботу вечером "Сити" одержал победу 1:0 над "Интером" благодаря голу Родри и впервые в своей карьере выиграл Лигу Чемпионов.



Гвардиола закрывает глаза на то, что футбол в исполнении "горожан" был не самым убедительным. Хосеп просто радуется победе.



"Этот трофей так сложно выиграть. Матч мог закончиться по-другому, и мы знаем это — прежде всего потому, что наш соперник действительно хорош".



"Мы были так суетливы в первом тайме. Нам не удавалось находить передачами Джона Стоунса. Но вопрос был в том, сможем ли мы быть терпеливыми. В перерыве я сказал, что что в предыдущий раз, в Порту, мы уступали 1:0, а сейчас счет 0:0. Мы подправили некоторые вещи, но в это соревновании тебе требуется удача".



"Это соревнование как подброшенная монета. Но мы были в порядке. Думаю, наша победа была предначертана звездами, и мы сделали это".



"Думаю, мы оборонялись в штрафной чуть лучше (чем в 2021). Мы располагали четырьмя центральными защитниками, достойными защитниками. Даже совершая ошибки, у нас было ощущение надежности".



"Нельзя сказать, что мы сыграли плохо. Мы немного нервничали в первом тайме, но в целом это было не так плохо. Мы набрали ход, выиграв Премьер-Лигу и затем Кубок Англии, а теперь мы сделали это".



"Выиграть это соревнование и сделать требл — это так сложно, и поэтому сегодня важно не то, как мы это сделали, а то, мы что просто это сделали", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.