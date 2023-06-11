"Манчестер Сити" выиграл Лигу Чемпионов и оформил требл

Гол Родри позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Интером" в финале Лиги Чемпионов и завершить сезон 2022/23 с треблом.

Относительно финала Кубка Англии неделю назад в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон и Натан Аке, заменив Штефана Ортегу и Кайла Уолкера.



Уже на третьей минуте Эрлинг Холанд отметился мощным ударом с левого края штрафной, но неточно, а вдобавок был зафиксирован офсайд.



Спустя три минуты Бернарду Силва пошел в дриблинг на правом краю штрафной, после чего пробил, но не попал в дальний угол ворот.



Несмотря на пару этих моментов у своих ворот, "Интер" ничуть не тушевался, на равных владел мячом и первым пробил в створ.



Первый же голевой момент случился на 27-й минуте, когда Холанд наносил удар практически с угла вратарской, однако голкипер "Интера" Андре Онана уверенно отразил мяч.



На 36-й минуте главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был вынужден произвести первую замену, убрав с поля Кевина Де Брюйне, который немногим ранее отметился отраженным Онана ударом с дистанции. Вместо бельгийца вышел Фил Фоден.



Сразу перестроиться на игру без Де Брюйне "горожане" не смогли и в остатке первого тайма ничего интересного не показали.



Первый достойный внимания момент во втором тайме случился на 58-й минуте, когда Мануэль Аканджи неудачно отдал передачу назад, а Лаутаро Мартинес совершил перехват и вышел один на один по левому краю штрафной. Аргентинец мог отдать передачу на свободного партнера, но решил нанести удар сам и не смог пробить Эдерсона.



И все-таки "Сити" лучше выглядел после перерыва, на 68-й минуте открыв счет. Прострел Бернарду Силвы с правого края штрафной был прерван, но мяч отскочил к Родри, который немедленно вонзил снаряд в ворота — 1:0.



Спустя три минуты счет едва не стал равным. Федерико Димарко нанес удар головой в перекладину, а затем, пытаясь сыграть на добивании, попал в вышедшего на замену Ромелу Лукаку.



"Интер" был вынужден крупно рисковать. На 89-й минуте итальянская команда имела еще один реальный момент, но удар Лукаку головой в упор был отражен Эдерсоном на линии ворот.



Уже на исходе компенсированного времени Эдерсон вновь спас "горожан", и почти сразу прозвучал финальный свисток.



"Сити" впервые в своей карьере выиграл Лигу Чемпионов, но это была крайне тяжелая победа — "Интер" оказался в финале совсем не случайно.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия) — 1:0 (0:0)



Гол: Родри 68.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Диаш, Аканджи, Стоунс (Уолкер 82), Родри, Силва, Де Брюйне (Фоден 36), Гюндоган, Грилиш, Холанд.



"Интер": Онана, Дармиан (Д'Амброзио 84), Ачебри, Бастони (Госенс 76), Думфрис (Белланова 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян 84), Димарко, Мартинес, Джеко (Лукаку 57).



Предупреждения: Холанд, Эдерсон — Барелла, Лукаку, Онана.