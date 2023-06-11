"Манчестер Сити" выиграл Лигу Чемпионов и оформил требл
Гол Родри позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Интером" в финале Лиги Чемпионов и завершить сезон 2022/23 с треблом.
Относительно финала Кубка Англии неделю назад в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон и Натан Аке, заменив Штефана Ортегу и Кайла Уолкера.
Уже на третьей минуте Эрлинг Холанд отметился мощным ударом с левого края штрафной, но неточно, а вдобавок был зафиксирован офсайд.
Спустя три минуты Бернарду Силва пошел в дриблинг на правом краю штрафной, после чего пробил, но не попал в дальний угол ворот.
Несмотря на пару этих моментов у своих ворот, "Интер" ничуть не тушевался, на равных владел мячом и первым пробил в створ.
Первый же голевой момент случился на 27-й минуте, когда Холанд наносил удар практически с угла вратарской, однако голкипер "Интера" Андре Онана уверенно отразил мяч.
На 36-й минуте главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был вынужден произвести первую замену, убрав с поля Кевина Де Брюйне, который немногим ранее отметился отраженным Онана ударом с дистанции. Вместо бельгийца вышел Фил Фоден.
Сразу перестроиться на игру без Де Брюйне "горожане" не смогли и в остатке первого тайма ничего интересного не показали.
Первый достойный внимания момент во втором тайме случился на 58-й минуте, когда Мануэль Аканджи неудачно отдал передачу назад, а Лаутаро Мартинес совершил перехват и вышел один на один по левому краю штрафной. Аргентинец мог отдать передачу на свободного партнера, но решил нанести удар сам и не смог пробить Эдерсона.
И все-таки "Сити" лучше выглядел после перерыва, на 68-й минуте открыв счет. Прострел Бернарду Силвы с правого края штрафной был прерван, но мяч отскочил к Родри, который немедленно вонзил снаряд в ворота — 1:0.
Спустя три минуты счет едва не стал равным. Федерико Димарко нанес удар головой в перекладину, а затем, пытаясь сыграть на добивании, попал в вышедшего на замену Ромелу Лукаку.
"Интер" был вынужден крупно рисковать. На 89-й минуте итальянская команда имела еще один реальный момент, но удар Лукаку головой в упор был отражен Эдерсоном на линии ворот.
Уже на исходе компенсированного времени Эдерсон вновь спас "горожан", и почти сразу прозвучал финальный свисток.
"Сити" впервые в своей карьере выиграл Лигу Чемпионов, но это была крайне тяжелая победа — "Интер" оказался в финале совсем не случайно.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия) — 1:0 (0:0)
Гол: Родри 68.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Диаш, Аканджи, Стоунс (Уолкер 82), Родри, Силва, Де Брюйне (Фоден 36), Гюндоган, Грилиш, Холанд.
"Интер": Онана, Дармиан (Д'Амброзио 84), Ачебри, Бастони (Госенс 76), Думфрис (Белланова 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян 84), Димарко, Мартинес, Джеко (Лукаку 57).
Предупреждения: Холанд, Эдерсон — Барелла, Лукаку, Онана.
11.06.2023 00:00
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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Го 0 лч пхехех
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Всех фанатов Сити с победой в ЛЧ и треблом! Наконец-то ушастый достался нам!!!
(ответить)
Как же весело под последним постом Макаку пхехехехе
(ответить)
Ну выиграли и выиграли, че бухтеьб то
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https://www.twitch.tv/krypto_nat
ваши мысли?
(ответить)
Нет Де Брюйне - нет холанда)) он играл вообще?
(ответить)
ЛУКАКУ АХАХАХАХХАХАХАХАХ
Сити с победой, болел как за Арсенал.
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Отскочила конечно бензоколонка, ничо не скажешь. Но столько миллиардов должны были хотя бы раз принести им самый престижный кубок.
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Интер конечно хорошенько лысого погонял!
Заслуженно
Холланд еще малёк, но эта победа думаю придаст ему нужную психологию, и случись следующий финал, там он явно так не пропадет! Главное фартовый
Пеп красава, построил династию в эйпиэл, что удавалось лишь сафу! Величайший топовый тренер, изменивший игру
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Такое ощущение, что всем похер))
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Гомогуннеры будут после этого считать вулвич топ-клубом???))
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первая шейхская лига чемпионов
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Очень жаль, что эта параша взяла кубок.
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ЭТО ЛИ НЕ СОН????))
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Мама,я КОРОЛЬ! Корнишон всем фапелом слюнявится...
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Поздравляю арабский мешок с победой молодцы заслужили
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А вообще это самый унылый финал за всю историю турнира наверно. Хотя не удивительно, какие команды - такой и финал
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Скотт Пол Карсон - трёхкратный чемпион Англии, двухкратный победитель Лиги Чемпионов УЕФА. Топище!
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WE ARE THE CHAMPIONS!!!
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