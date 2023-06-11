"Манчестер Сити" выиграл Лигу Чемпионов и оформил требл

Родри Гол Родри позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Интером" в финале Лиги Чемпионов и завершить сезон 2022/23 с треблом.

Относительно финала Кубка Англии неделю назад в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон и Натан Аке, заменив Штефана Ортегу и Кайла Уолкера.

Уже на третьей минуте Эрлинг Холанд отметился мощным ударом с левого края штрафной, но неточно, а вдобавок был зафиксирован офсайд.

Спустя три минуты Бернарду Силва пошел в дриблинг на правом краю штрафной, после чего пробил, но не попал в дальний угол ворот.

Несмотря на пару этих моментов у своих ворот, "Интер" ничуть не тушевался, на равных владел мячом и первым пробил в створ.

Первый же голевой момент случился на 27-й минуте, когда Холанд наносил удар практически с угла вратарской, однако голкипер "Интера" Андре Онана уверенно отразил мяч.

На 36-й минуте главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был вынужден произвести первую замену, убрав с поля Кевина Де Брюйне, который немногим ранее отметился отраженным Онана ударом с дистанции. Вместо бельгийца вышел Фил Фоден.

Сразу перестроиться на игру без Де Брюйне "горожане" не смогли и в остатке первого тайма ничего интересного не показали.

Первый достойный внимания момент во втором тайме случился на 58-й минуте, когда Мануэль Аканджи неудачно отдал передачу назад, а Лаутаро Мартинес совершил перехват и вышел один на один по левому краю штрафной. Аргентинец мог отдать передачу на свободного партнера, но решил нанести удар сам и не смог пробить Эдерсона.

И все-таки "Сити" лучше выглядел после перерыва, на 68-й минуте открыв счет. Прострел Бернарду Силвы с правого края штрафной был прерван, но мяч отскочил к Родри, который немедленно вонзил снаряд в ворота — 1:0.

Спустя три минуты счет едва не стал равным. Федерико Димарко нанес удар головой в перекладину, а затем, пытаясь сыграть на добивании, попал в вышедшего на замену Ромелу Лукаку.

"Интер" был вынужден крупно рисковать. На 89-й минуте итальянская команда имела еще один реальный момент, но удар Лукаку головой в упор был отражен Эдерсоном на линии ворот.

Уже на исходе компенсированного времени Эдерсон вновь спас "горожан", и почти сразу прозвучал финальный свисток.

"Сити" впервые в своей карьере выиграл Лигу Чемпионов, но это была крайне тяжелая победа — "Интер" оказался в финале совсем не случайно.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия) — 1:0 (0:0)

Гол: Родри 68.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Диаш, Аканджи, Стоунс (Уолкер 82), Родри, Силва, Де Брюйне (Фоден 36), Гюндоган, Грилиш, Холанд.

"Интер": Онана, Дармиан (Д'Амброзио 84), Ачебри, Бастони (Госенс 76), Думфрис (Белланова 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян 84), Димарко, Мартинес, Джеко (Лукаку 57).

Предупреждения: Холанд, Эдерсон — Барелла, Лукаку, Онана.


Метки Интер, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2023 00:00

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  1. tyhonovecky 11.06.2023 01:08 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  2. narcot 11.06.2023 00:58 # narcot
    Го 0 лч пхехех

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  3. arhangel777 11.06.2023 00:55 # arhangel777
    Всех фанатов Сити с победой в ЛЧ и треблом! Наконец-то ушастый достался нам!!!

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  4. jirrort 11.06.2023 00:47 # jirrort
    Как же весело под последним постом Макаку пхехехехе

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  5. shirasi 11.06.2023 00:39 # shirasi
    Ну выиграли и выиграли, че бухтеьб то

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  6. electric 11.06.2023 00:36 # electric
    https://www.twitch.tv/krypto_nat
    ваши мысли?

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  7. ugunner4 11.06.2023 00:35 # ugunner4
    Нет Де Брюйне - нет холанда)) он играл вообще?

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  8. gameboy 11.06.2023 00:33 # gameboy
    ЛУКАКУ АХАХАХАХХАХАХАХАХ
    Сити с победой, болел как за Арсенал.

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  9. gerrard08 11.06.2023 00:30 # gerrard08
    Отскочила конечно бензоколонка, ничо не скажешь. Но столько миллиардов должны были хотя бы раз принести им самый престижный кубок.

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  10. selta 11.06.2023 00:30 # selta
    Интер конечно хорошенько лысого погонял!
    Заслуженно
    Холланд еще малёк, но эта победа думаю придаст ему нужную психологию, и случись следующий финал, там он явно так не пропадет! Главное фартовый
    Пеп красава, построил династию в эйпиэл, что удавалось лишь сафу! Величайший топовый тренер, изменивший игру

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  11. atheist 11.06.2023 00:26 # atheist
    Такое ощущение, что всем похер))

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  12. chelsea88 11.06.2023 00:25 # chelsea88
    Гомогуннеры будут после этого считать вулвич топ-клубом???))

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  13. irbis85 11.06.2023 00:25 # irbis85
    первая шейхская лига чемпионов

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  14. bangladesh 11.06.2023 00:24 # bangladesh
    Очень жаль, что эта параша взяла кубок.

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  15. dimkocity 11.06.2023 00:24 # dimkocity
    ЭТО ЛИ НЕ СОН????))

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  16. kukuruzko 11.06.2023 00:20 # kukuruzko
    Мама,я КОРОЛЬ! Корнишон всем фапелом слюнявится...

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  17. pamirbarkhorog 11.06.2023 00:20 # pamirbarkhorog
    Поздравляю арабский мешок с победой молодцы заслужили

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  18. ugunner4 11.06.2023 00:19 # ugunner4
    А вообще это самый унылый финал за всю историю турнира наверно. Хотя не удивительно, какие команды - такой и финал

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  19. sausage 11.06.2023 00:19 # sausage
    Скотт Пол Карсон - трёхкратный чемпион Англии, двухкратный победитель Лиги Чемпионов УЕФА. Топище!

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  20. moneycity 11.06.2023 00:19 # moneycity
    WE ARE THE CHAMPIONS!!!

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